Portugal já sem representantes no Open da Áustria de ténis de mesa

Portugal deixou esta quinta-feira de ter mesatenistas a competir no Open da Áustria, em Linz, depois da derrota de Marcos Freitas ante o indiano Sathiyan Gnanasekaran, na primeira ronda do quadro principal de masculinos.Freitas, 16.º do 'ranking', era favorito contra este adversário, 35.º, até esteve duas vezes em vantagem, mas acabou por perder por 4-3, a margem mínima. Os parciais foram de 4-11, 11-9, 11-9, 8-11, 6-11, 11-9 e 11-7.No quadro feminino, Fu Yu, 36.ª do 'ranking' mundial, vinha do quadro preliminar e tinha uma missão 'impossível' contra a chinesa Liu Shiwen, sexta.A vitória de Shiwen por 4-0 não surpreendeu, com parciais de 11-7, 11-7, 11-9 e 11-1.Ponto final também na caminhada lusa nos pares mistos: Tiago Apolónia e Jieni Shao foram afastados pelos japonenses Maharu Yoshimita e Kasumi Ishikawa, por 3-0 (11-9, 11-3 e 11-6).