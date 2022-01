Ricardo Oliveira é o novo selecionador masculino de ténis de mesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo campeão nacional Ricardo Oliveira é o novo selecionador português masculino de ténis de mesa, substituindo o chinês Kong Guoping, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

O técnico vai acumular as novas funções com o cargo que já ocupa desde 2019 como coordenador das seleções nacionais jovens, mantendo-se também como diretor técnico do Centro de Alto Rendimento da modalidade.

O antigo praticante foi campeão nacional de seniores em 2001 e profissional até 2014/15, tendo representado Portugal em três Mundiais e passado por clubes como o Monte Aventino, o Estrela da Amadora, o Sporting e o Juncal.

Guoping ocupava o cargo desde 2015 e esteve com Portugal em dois Jogos Olímpicos - Rio2016 e Tóquio2020 -, foi duas vezes vice-campeão europeu, em 2017 e 2019, e alcançou um quinto lugar no Mundial de 2016.

A nível individual, Marcos Freitas obteve uma medalha de prata (2015) e outra de bronze (2020) no Campeonato da Europa, tendo João Geraldo e Tiago Apolónia, em 2016, e João Monteiro e Tiago Apolónia, em 2020, alcançado a medalha de bronze em pares masculinos.