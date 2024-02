Seleção masculina avança para a segunda fase do Mundial

A Seleção Nacional masculina (7.ª do ranking mundial) assegurou este domingo a qualificação para a segunda fase do Mundial por equipas, na Coreia do Sul, ao vencer o Egito (10.º) por 3-1.João Geraldo (41.º do ranking mundial) foi o único luso a perder, por 3-2, diante de Omar Assar(22.º), enquanto Marcos Freitas (19.º) bateu Youssef Abdel-Aziz (132.º) por 3-0 e Omar Assar por 3-2, sendo que Tiago Apolónia (49.º) derrotou Mohamed El-Beiali (63.º) também por 3-2.Já a equipa feminina (11ª do ranking) perdeu com Hong Kong (6.º) por 3-0, depois de na véspera ter vencido a Áustria.Esta segunda-feira, os masculinos defrontam a Tailândia com o apuramento já garantido, enquanto a feminina mede forças com a Austrália, treinada pelo português Ricardo Oliveira.Refira-se que este Mundial é de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'24, sendo necessário chegar pelo menos aos quartos de final.