Seleções nacionais vencem no Mundial por equipas

Portugal continua em bom plano no Campeonato do Mundo por equipas, na Coreia do Sul.A Seleção Nacional masculina registou este sábado a segunda vitória, ao bater o Irão por 3-1, depois do 3-0 imposto à Roménia.Já a Seleção Nacional feminina estreou-se na prova com triunfo sobre a Áustria.