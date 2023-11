Sporting perde na Áustria para a Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting averbou esta terça-feira a segunda derrota em outros tantos jogos da Liga dos Campeões de ténis de mesa, por tangencial 3-2 na visita ao SPG Wels, na Áustria.

Diogo Chan e Diogo Carvalho ainda conseguiram fazer os leões recuperar de desvantagem de 2-0 para igualdade 2-2, contudo, no desafio decisivo, Bode Abiodun não conseguiu evitar desaire ante Andreas Levenko, por 11-6, 11-7 e 13-11.

Em 23 de outubro, o Sporting tinha perdido em casa com os alemães do Borussia Dusseldorf por 3-0.

Os germânicos lideram com o pleno de seis pontos, fruto de três triunfos, seguidos dos austríacos, com quatro, enquanto o Sporting contabiliza somente dois, mas com menos um jogo.

O Sporting vai receber o SPG Wels em 3 de dezembro e em 15 visita o Borussia Dusseldorf.