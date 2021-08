Nadal afastado no torneio de Washington no segundo encontro após o regresso

O tenista espanhol Rafael Nadal, terceiro da hierarquia mundial, foi afastado do torneio ATP 500 de Washington, ao perder com o sul-africano Lloyd Harris, por 6-4, 1-6 e 6-4, nos oitavos de final.

Após uma ausência de cerca de dois meses devido a lesão, Nadal regressou à competição na quinta-feira, com uma vitória sobre o norte-americano Jack Sock, no ATP de Washington, pelos parciais de 6-2, 4-6, 7-6 (7-1).

A derrota de hoje frente Lloyd Harris, 50.º do ranking, acontece no torneio que marcou o regresso de Nadal à competição depois do desaire frente a Novak Djokovic nas meias-finais do torneio de Roland Garros, que o espanhol já venceu por 13 vezes.

Após a derrota no torneio francês, em junho, Nadal anunciou que não iria disputar o torneio de Wimbledon, terceiro 'major' da temporada, e os Jogos Olímpicos Tóquio2020, por precaução.

Nadal garantiu no final do encontro com o sul-africano que na próxima semana irá disputar o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, afirmando que o seu principal objetivo é "continuar a recuperar o melhor possível".