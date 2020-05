A confissão de Kyrgios: «Tenho sexo com fãs todas as semanas»

Nick Kyrgios é conhecido por 'bad boy' do circuito ATP e esta semana protagonizou mais um momento que está a dar que falar. Depois de ter aparecido a beber num direto com Andy Murray, agora o tenista australiano confessou que tem sexo com as fãs todas as semanas, quando está solteiro.





A confissão de Kyrgios surgiu quando estava a jogar Fortnite e foi questionado no Twitch: "Já tiveste sexo com uma fã?""Sim. Sinceramente, se estou solteiro, faço sexo com fãs todas as semanas", afirmou o tenista australiano, confirmando o fim da relação com a tenista russa Anna Kalinskaya.