A emotiva mensagem de Nadal a Federer: «Desejava que este dia nunca tivesse chegado»

Eternos rivais dentro dos 'courts', Rafael Nadal dedicou esta quinta-feira um tempo para deixar uma emotiva mensagem de despedida a Roger Federer, tenista suíço que hoje anunciou o final da sua carreira. Em publicação nas redes sociais, o tenista espanhol assumiu ter sido "um prazer mas também uma honra e privilégio" poder partilhar o 'palco' com o "amigo e rival", desejando o melhor para o seu futuro.

"Querido Roger, meu amigo e rival. Desejava que este dia nunca tivesse chegado. Pessoalmente, é um dia triste para mim e para o desporto no geral. Foi um prazer mas também uma honra e privilégio partilhar todos estes anos contigo e viver tantos momentos incríveis tanto dentro como fora do 'court'. Teremos muitos mais momentos para partilharmos juntos no futuro, ainda temos muitas coisas para fazermos juntos, ambos sabemos isso. Por agora, desejo-te toda a felicidade deste mundo, para ti e para a tua mulher, Mirka, para os teus filhos e toda a tua família. Desfruta do que te espera. Vejo-te em Londres, na Laver Cup", pode ler-se.