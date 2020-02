Adversário de Pedro Sousa em dúvida para as 'meias' do ATP de Buenos Aires

O tenista argentino Diego Schwartzman, adversário do português Pedro Sousa nas meias-finais do torneio ATP de Buenos Aires, lesionou-se este sábado na partida dos quartos de final e tem a sua continuidade na prova em dúvida.

Diego Schwartzman, primeiro cabeça de série do torneio e 14.º no ranking mundial, venceu nos quartos de final o uruguaio Pablo Cuevas, por 5-7, 7-6 e 7-5, mas lesionou-se no decorrer da partida.

"Não gosto de terminar assim um jogo e não acho que seja uma coisa boa. Nunca me lesionei na minha vida, mas senti algo que me parece uma lesão", afirmou o tenista argentino no final da partida.

Schwartzman explicou que sentiu um "estalo na perna" e que estava com "muitas dores", referindo que já no jogo anterior tinha sentido problemas musculares na coxa.

Na tarde de hoje, nunca antes das 18:30 (horas de Lisboa), o argentino tem encontro marcado com Pedro Sousa nas meias-finais do torneio e, caso abandone, o tenista português garante um lugar na final do torneio.

O tenista português Pedro Sousa apurou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais de um torneio ATP, ao vencer o brasileiro Thiago Monteiro, em dois 'sets', em um hora e 47 minutos.

Depois de ter se ter qualificado para os quartos de final, também a primeira na sua carreira, ao vencer o eslovaco Jozef Kovalik, Pedro Sousa, 145.º da hierarquia mundial, derrotou agora o tenista brasileiro 92.º do 'ranking' ATP pelos parciais 7-6 (7-5) e 6-4.

O lisboeta de 31 anos tornou-se assim o quinto tenista português a marcar presença nas meias-finais de um torneio ATP, juntando-se a João Sousa, Gastão Elias, Frederico Gil e João Cunha e Silva.

"Fisicamente não estava muito bem, mas servi como nunca e ganhei o jogo não sei bem como. Acredito que vou estar bem e vou estar no campo. Espero que o Diego também esteja bem, porque é um jogo lindo de se jogar no 'court' central de Buenos Aires", disse o português no final do jogo, onde também sofreu alguns problemas físicos.