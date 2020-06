Agente de Dimitrov responde a pai de Djokovic: «Organizadores do evento são os únicos responsáveis»

Depois do pai de Djokovic ter apontado responsabilidades a Grigor Dimitrov pelo surto de Covid-19 que atingiu o Adria Tour, o agente do tenista búlgaro, Georgi Stoimenov, veio a público afirmar que "os organizadores do evento são os únicos responsáveis pelo protocolo sanitário do torneio e por criarem as regras a serem seguidas" e que Dimitrov "seguiu todas as regras impostas".





"Após três meses de isolamento total, Dimitrov foi diretamente para Belgrado. Nem em Belgrado, nem depois em Zadar, lhe ofereceram a possibilidade ou exigiram que fosse testado ao coronavírus. Os organizadores do evento são os únicos responsáveis pelo protocolo sanitário do torneio e por criarem as regras a serem seguidas. Dimitrov cumpriu todas as regras impostas pelos organizadores e também os regulamentos ao passar entre as fronteiras da Bulgária, Sérvia e Croácia", afirmou o agente do tenista búlgaro ao site 'tenniskafe.com'. pai do sérvio Novak Djokovic acusou esta quarta-feira Grigor Dimitrov de ser o responsável pelos contágios com o novo coronavírus no Adria Tour, um torneio de exibição nos Balcãs, organizado pelo líder do ranking mundial. "Chegou infetado, ninguém sabe como e onde foi infetado. Não acho correto que não tenha feito testes aqui", disse.