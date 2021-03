Alexander Zverev conquista ponto 'tremido'

Tudo parecia estar a decorrer de forma normal em Acapulco, onde Alexander Zverev e Dominik Koepfer disputavam um lugar na final do ATP 500 mexicano. Logo na fase inicial do segundo set, começou a ouvir-se um burburinho nas bancadas, a transmissão televisiva começou a abanar e os próprios tenistas não sabiam o que se estava a passar logo depois de o ponto terminar. Ora, é que houve um tremor de terra considerável em Acapulco, mas isso não impediu Zverev de vencer o ponto!

O encontro ficou parado durante alguns segundos, enquanto os próprios jogadores perguntavam ao árbitro se iam continuar a jogar. Certo é que tudo acalmou e a partida prosseguiu, com Zverev (7º do Mundo) a triunfar por 6-4 e 7-6(5), marcando duelo com Stefanos Tsitsipas na final.

“Só ouvimos o público! As luzes começaram a abanar e os adeptos sentiram mais do que nós. Estávamos a correr de um lado para o outro e claro que tivemos de jogar o ponto no meio do terramoto. Acho que é normal em Acapulco. No ano passado tive algo do género durante um treino. Espero que toda a gente esteja bem”, confessou Zverev. Diga-se que o ‘abanão’ na cidade mexicana teve uma magnitude de 5.7 na escala de Richter.