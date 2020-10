Alexander Zverev enfrenta acusação de violência doméstica: «Tentou estrangular-me»

Não tem sido uma semana fácil para Alexander Zverev. O tenista alemão, que soube que iria ser pai, uma das suas ex-namoradas, Brenda Patea, está grávida de cinco meses, está a ser acusado de violência doméstica.





A acusação é feita por uma outra das suas ex-namoradas, Olya Sharypova, tenista russa com quem namorou em 2018 e 2019."Fui passear com a Dasha Medvedeva [mulher de Daniiil Medvedev] em Nova Iorque e chegámos um pouco atrasadas. Ele ficou furioso e por causa disso discutimos. As nossas discussões nunca tinham razão. Nesse dia ele tentou estrangular-me com uma almofada, torceu-me os braços. Tentei fugir da sala várias vezes, mas ele não me deixou. No final lá consegui correr descalça e com o telemóvel na mão. Escondi-me no lobby do hotel, mas ele veio atrás de mim e encontrou-me. Quis que eu voltasse para o quarto para conversar, mas recusei-me. Ele disse-me que ninguém ia querer saber de mim e eu fugi para a rua, descalça, sem saber para onde ir. Contactei um amigo que me ajudou", conta Olya Sharypova ao site russo 'Championat'."Passaram-se mais coisas graves das quais prefiro nem falar. Talvez noutra altura...", referiu, assegurando no entanto que não foi episódio único: "Não foi a primeira vez que ele me levantou a mão. Aconteceu muitas vezes, mas eu culpava-me pelas coisas que aconteciam.""O que aqui é importante é que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos, sejam eles violência ou um filho. Não tenho medo de levar com processos ou reações negativas das pessoas que o defendem. Já lidei com coisas muito piores enquanto namorei com ele. E estou aqui", disse Olga Sharypova.Entretanto, o tenista já reagiu a ambas as notícias."Vou ser pai com 23 anos e estou realmente muito feliz com esta criança. Apesar de eu e Brenda já não estarmos juntos, temos um bom relacionamento e eu vou cumprir com as minhas obrigações como pai", referiu o tenista em comunicado.Já em relação a Olya Sharypova, Alexander Zverev nega totalmente as acusações: "Estas acusações deixam-me muito triste. Conhecemo-nos desde crianças e partilhamos muitas experiências. Lamento muito que tenha feito estas declarações, porque as acusações não são verdadeiras. Tivemos um relacionamento que terminou há muito tempo. Não sei por que a Olga está a fazer estas acusações agora."