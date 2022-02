Anastasia Pavlyuchenkova: «Parem com a violência, parem com a guerra»

Anastasia Pavlyuchenkova, tenista russa de 30 anos, deixou um apelo nas redes sociais para que a Rússia termine a guerra."Jogo ténis desde criança. Representei a Rússia toda a minha vida. Esta é a minha casa e o meu país. Mas agora estou com medo, assim como os meus amigos e família. Não tenho receio de deixar clara a minha posição. Sou contra a guerra e violência", refere a 14.ª ranking WTA e campeã do Portugal Open em 2013."Ambições pessoais ou políticas não justificam a violência. Isto tira o futuro não apenas de nós mas também dos nossos filhos. Estou confusa e não sei como ajudar nesta situação", prosseguiu.E concluiu: "Sou só uma atleta que joga ténis. Não sou da política, nem uma figura pública. Não tenho experiência nisto. Posso apenas demonstrar publicamente que não concordo com estas decisões. Parem com a violência, parem com a guerra."