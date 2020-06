Andy Murray fala 'em lição' e Daniel Evans atira responsabilidades a Djokovic

Sucedem-se as críticas ao Adria Tour, torneio de exibição nos Balcãs, organizado por Novak Djokovic, e após o qual já três tenistas acusaram positivo à covid-19. Andy Murray fala numa "lição para todos", enquanto Daniel Evans aponta responsabilidades ao tenista sérvio.





"É uma lição para todos nós. É uma situação extremamente séria e temos de cumprir ao máximo as medidas de segurança. É isto que acontece quando se começam a fazer eventos em massa, com pessoas de vários países", afirmou Andy Murray apontando o dedo às falhas de segurança sanitária e ausência de distanciamento social que se verificaram no torneio, ponto também sublinhado pelo britânico Daniel Evans."Acho que é um péssimo exemplo. Mesmo que os protocolos naquele país sejam diferentes... isto não é brincadeira. Acho que houve um total desrespeito. Djokovic deve sentir alguma responsabilidade por tudo o que aconteceu naquele seu torneio", afirmou Daniel Evans, referindo-se também às festas em que participaram os tenistas.Depois de Dimitrov e Coric , esta terça-feira foi Viktor Troicki quem informou estar infetado com coronavírus.