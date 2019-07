Andy Murray "muito próximo" de voltar a jogar em singulares

O tenista britânico Andy Murray disse na segunda-feira que está "muito próximo" de voltar a jogar em singulares e que, num cenário ideal, o regresso podia acontecer dentro de duas semanas no torneio de Cincinnati."Jogarei em singulares assim que me sinta preparado. Vou treinar-me em singulares e continuar a jogar em pares, e avaliarei semana após semana. E farei este caminho até que me sinta pronto", referiu.Andy Murray, de 32 anos, foi operado à anca em janeiro e regressou à competição no torneio de Queen's, no qual venceu a prova de pares ao lado do espanhol Feliciano López, jogando depois pares mistos com a norte-americana Serena Williams em Wimbledon."O melhor cenário possível será [voltar a jogar singulares em] Cincinnati. Se não estiver pronto, provavelmente devo esperar até depois do Open dos Estados Unidos. Não gostaria que o meu primeiro encontro de singulares fosse à melhor de cinco sets", disse o escocês.Esta semana, Andy Murray vai jogar pares ao lado do irmão Jamie no torneio de Washington.