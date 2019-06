Andy Murray otimista com regresso aos 'courts' após cirurgia que lhe mudou a vida

O britânico Andy Murray, fora dos 'courts' há seis meses, depois de ter sido operado à anca, disse hoje estar otimista com o regresso em Queen's, após uma cirurgia que lhe "mudou a vida".

O tenista, que no início de janeiro não suportava as dores e ponderava o abandono, disputará na terça-feira um encontro de pares na relva londrina de Queens, ao lado do espanhol Feliciano Lopez.

"Não sei como é que me vou sentir quando voltar ao 'court', mas estou relaxado, tenho a oportunidade, não esperava chegar aqui", referiu o tenista, campeão em Wimbledon em 2013 e 2016 e no Open dos Estados Unidos em 2012.

O escocês, de 32 anos, explicou que não sabia como se sentiria com a operação, mas que considera que a intervenção mudou a sua vida e que isso "é fantástico", embora não tenha nenhum objetivo definido, tão somente jogar.

"Não sei o que esperar, não tracei metas, pelo simples facto de estar num 'court' novamente, a sentir-me bem e sem dores. Vou retirar prazer de competir, já tenho prazer em treinar e fazer coisas que não conseguia há uns meses", acrescentou.

A competição de Queens é uma das que antecede Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam e o mais importante de relva, com Murray a ser o único britânico a vencer na era Open.