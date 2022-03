Antigo tenista ucraniano juntou-se ao exército para combater as invasões russas

O número de antigas ou atuais figuras do desporto que se juntaram ao exército da Ucrânia, para ajudar a combater as invasões por parte da Rússia, continua a aumentar. A nomes como Vitaly e Wladimir Klitschko, o treinador Yuriy Vernydub, o ciclista Andrei Tchmil e os pugilistas Denys Berinchyk e Oleksandr Usyk, agora junta-se Andréi Medvedev, lenda do ténis ucraniano.A informação foi dada pelo tenista, e também pertencente, ao exército Sergiy Stakhovsky nas redes sociais. "A lenda do ténis mundial Andréi Medvedev continua em Kiev e está pronto para enfrentar o inimigo. Estou incrivelmente feliz por ser o capitão da seleção nacional de ténis da Ucrânia, Andriy Medvedev. Patriota da Ucrânia", escreveu numa publicação no Instragram.Recorde-se que Andréi Medvedev tem 11 títulos ATP e foi finalista em Roland Garros em 1999.