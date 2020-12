Apostas 'condenam' juiz de linha a 18 meses de suspensão

O juiz de linha francês David Rocher foi condenado a um castigo de 18 meses, com quatro de suspensão, por apostar em jogos.





Segundo refere a Tennis Integrity United (TIU), David Rocher foi suspenso por ter feito 11 apostas entre janeiro e outubro de 2019 e também por não ter cooperado com a investigação.O juiz de linha francês admitiu ter realizado as apostas, no entanto, contestou a acusação de não colaboração, refere ainda a TIU.David Rocher terá de cumprir castigo entre 6 de dezembro de 2020 e 6 de fevereiro de 2022, tendo ainda sido multado em 5 mil dólares (cerca de 4.100 euros)