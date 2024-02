Aryna Sabalenka eliminada na estreia no torneio do Dubai

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, vencedora da última edição do Open da Austrália, foi esta terça-feira eliminada na estreia no torneio do Dubai, ao perder com a croata Donna Vekic em três sets.

De volta aos 'courts' pouco menos de um mês depois de ter revalidado o título do primeiro 'major' da temporada, numa final diante da chinesa Zheng Qinwen, a número dois do mundo perdeu nos Emirados com a 31.ª classificada do ranking WTA.

Sabalenka venceu o primeiro parcial, por 7-6 (7-5), mas viria a ser derrotada nos dois seguintes, por 6-3 e 6-0, num encontro que durou duas horas e 23 minutos.

Na terceira ronda do torneio do Dubai, Donna Vekic terá pela frente a romena Sorana Cirstea, que eliminou a russa Veronika Kudermetova, com 6-1 e 6-4.