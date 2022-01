BBC analisa testes de Novak Djokovic à covid e encontra incongruências

Uma investigação da BBC voltou a lançar dúvidas sobre o teste positivo à covid-19 que Novak Djokovic diz ter tido a 16 de dezembro do ano passado e com o qual justificou a presença na Austrália no início deste ano, sem estar vacinado, para disputar o Open da Austrália.Comparando os dois documentos apresentados pelos advogados do tenista no tribunal na Austrália, a televisão britânica concluiu que o número de série do teste positivo é superior ao que realizou seis dias depois, dia 22, e que deu negativo.Ou seja, o teste do dia 16 tem como número de série 7371999, enquanto que o de dia 22 é o número 7320919, segundo afirma a BBC depois de analisar os códigos de confirmação emitidos pelo Instituto de Saúde Pública da Sérvia.Recorde-se que depois de uma batalha judicial com as autoridades australianas, Novak Djokovic acabou por ser deportado poucos dias de se iniciar o Open da Austrália.