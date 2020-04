Benoit Paire faz revelações... sexuais

Uma das principais ‘modas’ desta quarentena são os diretos de Instagram das figuras públicas e os desportistas, claro, não têm sido exceção. E, sem surpresa, têm sido revelados detalhes curiosos – e até íntimos – sobre momentos das suas carreiras.

Foi o caso de Benoit Paire, número 22 do ranking ATP, que contou em direto a Wawrinka, campeão de três Grand Slams, já ter feito sexo por diversas vezes pouco tempo antes de competir.

"Sim", respondeu Paire à questão de Wawrinka sobre se já alguma vez tinha tido sexo uma hora antes de um encontro oficial num torneio, sem querer dar grandes pormenores. Depois de dizer que aconteceu por várias vezes e em cidades distintas, Paire disse que Paris era uma das cidades em que tal havia sucedido, negando que tenha acontecido no balneário. "Não te esqueças que em Paris o hotel é muito perto do torneio."

Paire e Wawrinka têm feito diretos regulares, com conteúdos para todos os gostos: falam deles, dos outros e até preparam cocktails em plena quarentena. A ‘audiência’ do último ‘episódio’ já foi três vezes maior do que a que conseguiram no primeiro...