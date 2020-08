Bianca Andreescu não vai defender o título no US Open

A canadiana Bianca Andreescu não vai defender o seu título no Open dos Estados Unidos em ténis, explicando que a pandemia de covid-19 a impediu de se treinar em condições.

A tenista, de 19 anos, que foi a primeira estreante a vencer o torneio na era profissional, junta-se assim ao espanhol Rafael Nadal, o outro campeão individual em título, que também prescindiu de jogar em Nova Iorque.

Andreeescu, atual sexta do 'ranking', tornou a sua decisão pública através do Instagram, referindo que várias razões, incluindo a pandemia, "comprometeram a capacidade" para se preparar e competir ao mais alto nível.

Com esta desistência, são já quatro tenistas das sete melhores do 'ranking' a evitar o torneio nova-iorquino do Grand Slam, agendado para começar a 31 de agosto. As outras são Ash Barty, líder mundial, Elina Svitolina (5ª) e Kiki Bertens (7ª).