Biógrafo de Novak Djokovic revela que o sérvio pode já estar vacinado

Rafael Nadal venceu o torneio, tornando-se, assim, no tenista com mais títulos em torneios do Grand Slam (21). O sérvio e Roger Federer têm 20 troféus em majors.

O biógrafo de Novak Djokovic revelou em declarações ao jornal austríaco 'Heute' que o tenista sérvio pode já estar a vacinar-se contra a covid-19."Pelo que ouvi junto de pessoas que lhe são próximas, penso que está a vacinar-se. Talvez tenha contribuído para isso a final do Open da Austrália. Pode ser que os 21 títulos em torneio do Grand Slam do Rafael Nadal o tenham impulsionado", contou o alemão Daniel Müksch.Djokovic não pôde defender o título no Open da Austrália uma vez que acabou por ser deportado do país, depois de se apresentar em Melbourne sem a vacina contra a covid-19 e com um documento em que apresentava uma exceção médica, que não convenceu as autoridades locais.