Canadá bate Austrália e estreia-se a vencer a Taça Davis

A seleção do Canadá conquistou este domingo, pela primeira vez, a Taça Davis, depois de se impor à congénere da Austrália, por 2-0, na fase final disputada em Málaga, Espanha.

Denis Shapovalov, número 18 do mundo, foi o primeiro a entrar em court e, diante do australiano Thanasi Kokkinakis (95.º ATP), amealhou o primeiro ponto para o saldo canadiano, com os parciais de 6-2 e 6-4.

Para o segundo encontro foi escalado Félix Auger-Aliassime, sexto classificado mundial, que levou a melhor sobre Alex de Minaur (24.º) também em duas partidas, pelos parciais de 6-3 e 6-4, vencendo assim todos os quatro encontros de singulares disputados ao longo da semana.

Graças ao triunfo sobre a Austrália, a segunda nação mais vitoriosa da competição, com 28 troféus conquistados, o Canadá, que havia vencido a ATP Cup no início do ano, acabou por conquistar, pela primeira vez, a mítica Saladeira, sucedendo à Rússia na lista de campeões da Taça Davis.