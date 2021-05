Carlos Alcaraz e Facundo Bagnis disputam final do 'challenger' 3 de Oeiras

O tenista espanhol Carlos Alcarraz e o argentino Facundo Bagnis apuraram-se para a final do 'challenger' 3 de Oeiras, torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, que decorre no Complexo Desportivo do Jamor.

O primeiro a alcançar a vitória foi Bagnis, de 31 anos, que superou com facilidade o francês Hugo Gaston em dois 'sets', pelos parciais de 6-0 e 6-3, em uma hora e 13 minutos.

Graças ao triunfo, o antigo 55.º colocado no 'ranking' ATP e atual 109.º classificado garantiu a presença naquela que será a sua terceira final jogada em território nacional, após as derrotas no encontro decisivo do 'challenger' de Braga e do Lisboa Belém Open, em 2019.

Bem mais difícil foi o triunfo do jovem prodígio Carlos Alcarraz, de 18 anos, para eliminar o japonês Taro Daniel (112.º ATP), em três partidas, pelos parciais de 6-2, 5-7 e 6-2, ao cabo de duas horas e 35 minutos.

Depois de ter deixado escapar uma vantagem de 5-3 e um 'match point' no segundo 'set', o espanhol e número 114 da hierarquia mundial foi obrigado a lutar pelo acesso à final na partida decisiva, mas, sem dar grandes hipóteses ao adversário e ao fazer dois 'breaks', venceu a meia-final e marcou encontro com Bagnis.

Na final no Jamor com o argentino, Carlos Alcaraz poderá conquistar o quarto título do ATP Challenger Tour e garantir a estreia no top 100 mundial.