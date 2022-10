Carlos Alcaraz eliminado na estreia em Astana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número um mundial, foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do torneio de Astana, no Cazaquistão, ao perder com o belga David Goffin, em dois sets.

Repescado para o quadro principal, Goffin, 66.º da hierarquia ATP, surpreendeu o espanhol, de 19 anos, por 7-5 e 6-3, em uma hora e 47 minutos.

Na liderança do ranking desde a vitória no Open dos Estados Unidos, Alcaraz não sofria uma derrota sem vencer pelo menos um set desde novembro de 2021.

Esta foi a terceira vitória de Goffin sobre um número um mundial, após os dois triunfos sobre o também espanhol Rafael Nadal, no Masters de 2017 e na ATP Cup de 2020.

Na próxima ronda, o belga vai encontrar o francês Adrian Mannarino, que afastou suíço Stanislas Wawrinka, por 1-6, 6-2 e 6-3.