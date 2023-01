Carlos Alcaraz falha Open da Austrália devido a lesão

O espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial de ténis, anunciou esta sexta-feira ter desistido de participar no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, devido a lesão.

"Numa altura em que me sentia no melhor da minha forma, lesionei-me devido a um movimento em falso durante um treino", revelou o tenista na sua conta do Twitter, dando conta de uma lesão muscular na perna direita.

O jogador, que também vai falhar o torneio de Kooyong (Austrália), manifestou a sua tristeza por falhar o primeiro grande torneio da temporada: "Trabalhei duramente para chegar no meu melhor nível à Austrália".

Aos 19 anos, Alcaraz tornou-se no jogador mais jovem a chegar à liderança do ranking mundial, depois da criação da classificação ATP em 1973, ao vencer em setembro último o US Open, o seu primeiro triunfo em torneios do Grand Slam, tornando-se igualmente no mais jovem jogador da história a terminar o ano na liderança da hierarquia mundial.