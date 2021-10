Carlos Alcaraz histórico aos 18 anos

Carlos Alcaraz, de 18 anos e 42º do ranking ATP, alcançou ontem mais uma vitória impressionante na sua ainda curta carreira, ao bater o italiano Matteo Berrettini (7º ATP e finalista de Wimbledon), por 6-1, 6-7(2) e 7-5, para se tornar no terceiro mais jovem semifinalista do ATP 500 de Viena, apenas atrás de... Roger Federer e Stefan Edberg.





O tenista espanhol vai defrontar o alemão Alexander Zverev (4º ATP), campeão olímpico, nas ‘meias' do torneio austríaco.