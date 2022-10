Carlos Alcaraz recebe troféu de número um mundial: «É um sonho tornado realidade»

O tenista espanhol Carlos Alcaraz recebeu hoje o troféu de número um do mundo, depois de se ter tornado no mais jovem a chegar a este posto, ao vencer o Open dos Estados Unidos, com 19 anos.

No 'court' principal do Masters 1.000 de Paris, a ATP homenageou, numa breve cerimónia, o tenista natural de Múrcia, enquanto ecoava no recinto o tema 'Eye of the Tiger', de Survivor, o preferido de Alcaraz.

"É um sonho tornado realidade. Quando era criança, queria ser o número um e vencedor de um Grand Slam. Tudo aconteceu muito rápido. Sinto-me feliz e muito feliz por poder partilhá-lo convosco. Vemo-nos na quarta-feira", disse, em inglês, Alcaraz, que vai estrear-se nesse dia frente ao japonês Yoshihito Nishioka na segunda ronda do torneio de París-Bercy.

Com 19 anos, quatro meses e sete dias, Alcaraz é o mais jovem líder do ranking mundial, posto ao qual chegou em 12 de setembro último, depois da sua vitória em Nova Iorque.

O espanhol superou o feito do australiano Lleyton Hewitt, que chegou ao número um com 20 anos, oito meses e 23 dias, em 2001.