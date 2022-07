Caroline Garcia conquista nono título da carreira em Varsóvia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista francesa Caroline Garcia, 45.ª do ranking mundial, conquistou este domingo o nono título da carreira, e segundo do ano, ao impor-se à romena Ana Bogdan, 108.ª, na final do torneio de Varsóvia, em terra batida.

Na capital polaca, Garcia, que tinha conquistado recentemente o torneio de relva de Bad Homburg (Alemanha), venceu em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 21 minutos.

A jogadora francesa, que era a quinta cabeça de série do torneio, também somava vitórias em Bogotá (2014), Estrasburgo e Maiorca (2016), Wuhan e Pequim (2017), Tianjin (2018) e Nottingham (2019).