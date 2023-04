Chuva adia jornada e Pedro Sousa joga sábado os quartos de final do Oeiras Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A chuva interrompeu a jornada desta sexta-feira do Oeiras Open 125 e Pedro Sousa nem entrou em court para defrontar o canadiano Steven Diez nos quartos de final da prova, que termina domingo no Complexo de Ténis do Jamor.

Dos quatro encontros de singulares previstos para hoje, apenas o primeiro decorreu normalmente, com o húngaro Zsombor Piros, número 134 do mundo, a levar a melhor diante o belga Kimmer Coppejans (189.º ATP), em dois sets, com os parciais de 6-0 e 6-2.

Já o desafio entre o austríaco Sebastian Ofner, terceiro cabeça de série e 119.º colocado no ranking mundial, e o italiano Andrea Vavassori (172.º ATP) foi interrompido no final do primeiro set, quando o transalpino estava em vantagem no marcador, por 7-5.

Assim como Vavassori, o argentino Juan Manuel Cerundolo dominava o japonês Kaichi Uchida, por 6-3, quando a suspensão levou ao adiamento do duelo para sábado.

Pedro Sousa joga, a partir das 10:00, com Diez (269.º ATP) pelo acesso às meias-finais do Oeiras Open 125 e, em caso de vitória, terá como adversário o vencedor do encontro entre Vavassori e Uchida.