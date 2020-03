Coronavírus: Braga Open de ténis cancelado

O Braga Open, prova do ATP Challenger Tour, que estava agendado de 11 a 17 de maio, foi cancelado devido ao surto de Covid-19, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ténis.

"As medidas de contenção à propagação de Covid-19 determinadas pela Câmara Municipal de Braga obrigaram ao cancelamento do Braga Open, prova do ATP Challenger Tour, que estava programada de 11 a 17 de maio", refere a federação em comunicado.

O documento salienta que a autarquia de Braga decidiu cancelar "todos os eventos desportivos até ao final de maio" devido ao surto.

"O Braga Open voltará ao calendário do ATP Challenger Tour no próximo ano", concluiu.

A epidemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se hoje para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.