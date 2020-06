Coronavírus: Depois de Dimitrov, também Borna Coric acusa positivo

Depois de Grigor Dimitrov ter revelado no domingo que contraiu coronavírus, esta segunda-feira foi a vez do tenista croata Borna Coric informar que também ele deu positivo à covid-19. Os dois tenistas participaram na semana passada num torneio de exibição organizado por Novak Djokovic.





Borna Coric recorreu às redes sociais esta segunda-feira para informar do resultado positivo do teste, tal como já tinha feito Dimitrov."Olá a todos. Queria informar que testei positivo para o covid-19. Quero garantir que qualquer pessoa que tenha estado em contacto comigo durante os últimos dias seja testada! Sinto muito por qualquer dano que eu possa ter causado! Estou a sentir-me bem e não tenho nenhum sintoma. Por favor, fique seguro e saudável", escreveu o croata na mensagem que publicou nas redes sociais.De acordo com o site croata 'sportklub', além de Dimitrov e Coric, também o treinador do tenista búlgaro e o preparador físico de Novak Djokovic testaram positivo à covid-19. É referido também que Djokovic optou por regressar a Belgrado antes de ser testado, alegando que não apresentava sintomas.Recorde-se que recentemente Djokovic assumiu ser contra a vacinação , tendo na altura referido estar perante um dilema caso a mesma fosse obrigatória para a retoma da competição.