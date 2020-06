Coronavírus: Goran Ivanisevic é o mais recente caso resultante do Tour Adria

O antigo tenista Goran Ivanisev, atual treinador de Novak Djokovic, é o mais recente caso de covid-19 entre os participantes no torneio Tour Adria, com o croata a informar esta sexta-feira que o terceiro teste deu positivo.

"Infelizmente, depois de dois testes negativos nos últimos 10 dias, soube agora que testei positivo à covid-19. Sinto-me bem e não tenho quaisquer sintomas", revelou Ivanisevic na sua conta na rede Instagram.

O antigo tenista, diretor da etapa de Zadar, na Croácia, do Tour Adria, promovido por Djokovic, foi quem anunciou o cancelamento do torneio no último fim de semana, depois de Grigor Dimitrov (19.º) ser o primeiro caso de infeção.

Depois disso foram surgindo mais casos positivos, nomeadamente de Borna Coric (33.º), Viktor Troicki (184.º) e do próprio Djokovic, número um mundial e organizador do evento.

O preparador físico de Djokovic, Marko Paniki, e Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, também tiveram resultados positivos, bem como a mulher do líder do ranking mundial, Jelena, assim como a de Troicki, que está grávida.

Um cenário que fez disparar as críticas a Djokovic, numa organização com festas e sem qualquer distanciamento social, e o sérvio cancelou as etapas seguintes, previstas para Sarajevo (27 e 28 de junho) e Banja Luka (04 e 05 de julho).

A pandemia de covid-19 já provocou quase 487 mil mortos e infetou mais de 9,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.