Daria Kasatkina assume desgaste: «O ténis é uma m**. Não há pior desporto no mundo»

A russa Daria Kasatkina, 11ª do ranking WTA, tem 26 anos e uma vida entregue ao ténis, como quase todos os praticantes que chegam ao topo mundial. Contudo, o reverso da medalha é cruel, conforme fez questão de destacar sem qualquer pudor.

"O ténis é uma merda, não há pior desporto no mundo. Não aguento viajar mais. Não aguento empacotar as minhas coisas. Os aviões, as viagens... Quando não podes comunicar com as pessoas de diferentes países, sempre a mudar de cama, a fazer e desfazer malas todas as semanas. Não aguento mais... O meu corpo está a dizer-me para ir à merda. Pela terceira vez num mês tenho dores de garganta e, a nível geral, o meu estado é péssimo", registou no seu canal de YouTube.

"Chegas a um Master e só te recebem num aeroporto. Não te recebem se fores para outro. Joguei em Tóquio e era impossível voar durante a noite. Então tive de voar no dia seguinte às 10 da manhã. Tenho de chegar rápido, porque no dia seguinte tenho jogo novamente. Sinceramente, estou esgotada. O ténis em si é a coisa mais simples que fazemos, o resto são disparates", rematou.