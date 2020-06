Dimitrov participou em torneio de Djokovic, esteve em festa noturna e agora acusou positivo à Covid-19

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov revelou este domingo que deu positivo à covid-19. Numa mensagem partilhada nas redes sociais o jogador, que nos últimos dias esteve em Belgrado, num torneio de exibição organizado por Novak Djokovic, pede que quem com ele conviveu que faça o teste.





"Olá a todos, quero informar os meus fãs e amigos que testei positivo à covid-19 quando regressei ao Mónaco. Quero garantir que todos os que estiveram comigo nos últimos dias sejam testados e tomem as necessárias precauções. Peço desculpas pelo mal que eventualmente possa ter causado. Estou em casa a recuperar. Obrigado pelo vosso apoio, fiquem bem, mantenham-se saudáveis", escreveu o búlgaro, 19.º no ranking mundial.Na primeira etapa do Adria Tour, série de torneios de exibição organizada por Djokovic, estiveram Grigor Dmitrov, Borna Coric, Alexander Zverev, Danilo Petrovic, Peda Krstin, Andrey Rublev, Marin Cilic, além do organizador, claro está.Para lá da presença neste torneio, o búlgaro esteve ainda numa partida de basquetebol, participou em eventos de promoção da modalidade com a presença de várias crianças e ainda esteve num espaço de diversão noturna. Tudo nos últimos dias...