Dinara Safina explica por que deixou o ténis aos 25 anos: «Estava sempre preocupada...»

Dinara Safina surgiu no circuito muito nova, com a curiosidade de ser a irmã de Marat Safin, mas rapidamente ganhou o seu espaço no mundo do ténis. Foi finalista em Ronald Garros, em 2008 e 2009, e no Open da Austrália em 2009, além de ter sido número 1 do Mundo em abril desse ano. A carreira da russa era prometedora, por isso foi com surpresa que em 2011, aos 25 anos, anunciou o fim da carreira. Agora explica o que ser passou.





"Passei muito tempo sozinha. Precisava disso, aprendi a ser mais paciente e também mais flexível porque se tenho um plano A que não funciona, posso avançar para o plano B ou para o C. No ténis estava sempre preocupada, queria que tudo fosse perfeito", explica a russa, de 34 anos, numa entrevista ao site 'Tennis.com'."Eu era perfecionista e isso pode ser muito desgastante, ao ponto de te queimar. Foi isso que me aconteceu, agora estou a aprender a ser mais flexível, mais tolerante e a não me focar apenas numa coisa. Se funcionar, tudo bem. Se não, tentarei culpar-me menos. Posso perguntar-me por que motivo algo não funcionou, mas agora faço-o mais do ponto de vista da aprendizagem e não da culpa", acrescentou a antiga tenista, que continua ligada à modalidade. Safina integra a organização dos torneios ATP e WTA de São Pertersburgo.