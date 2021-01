Diretor do Open da Austrália recusa-se a adiar o torneio: «Sabíamos que havia riscos»

O diretor do Open da Austrália lamentou o sucedido com os jogadores que vão ter de ficar em isolamento total, por terem viajado em aviões em que havia casos positivos de covid-19, e garantiu o torneio não sofrerá adiamentos, pelo que vai mesmo começar a 8 de fevereiro.





"Claro que isto não é o que queríamos que acontecesse. Até ao momento temos 643 testes negativos e, infelizmente, dois positivos. Sabíamos desde o início que havia um risco significativo, deixámos isso claro desde o início. Com essa pandemia nunca podemos ter nada como garantido. Todos os que vieram para a Austrália tiveram de fazer prova de um teste negativo 72 horas antes do embarque e assim que chegassem ficariam isolados até que fosse feito novo teste", explicou Craig Tiley em declarações ao Channel 9.E prosseguiu: "É uma pena que estes 47 jogadores não possam treinar como os outros, mas a decisão sobre este tipo de situações foi tomada pelas autoridades de saúde, que querem manter toda a gente saudável. (...) Vamos focar-nos em deixar material de treino para todos os jogadores para que possam exercitar-se nos seus quartos e acompanharemos a situação de perto. O objetivo principal é que todos estejam saudáveis ??e que o vírus não saia do controlo da bolha."Craig Tiley disse ainda que não conta adiar o início da prova: "Não vamos adiar, vamos começar dia 8 de fevereiro."Recorde-se que os restantes jogadores também têm de cumprir uma quarentena, mas podem sair do quarto para treinar. Muitos têm-se queixado das condições que encontraram em Melboune este ano.