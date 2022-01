Djokovic agradece mensagens de apoiantes: «Posso sentir o vosso apoio»

Novak Djokovic reagiu publicamente pela primeira vez ao facto de ter sido impedido de entrar em território australiano onde iria alinhar no Australian Open. O tenista sérvio acorreu à conta pessoal de Instagram para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido."Muito obrigado às pessoas do Mundo inteiro pelo vosso constante apoio. Posso senti-lo e é muito apreciado", sublinhou numa curta mensagem através das redes sociais.Na última quinta-feira, vários apoiantes de Djokovic foram para as ruas de Belgrado , na Sérvia, mostrar que estão ao lado de um dos tenistas mais titulados de sempre em Grand Slams, a parte de Rafael Nadal e Roger Federer.