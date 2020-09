Djokovic aluga casa de luxo durante US Open: «No hotel tinha de usar máscara o tempo todo»

Novak Djokovic está a disputar o US Open, mas não está instalado em nenhum dos hotéis pré-aprovados pela organização do Grand Slam norte-americano para alojar os tenistas presentes na competição, devido à pandemia de coronavírus. Mal soube que tinha a opção de alugar uma casa, o tenista sérvio diz que nem colocou outra opção... mesmo que tenha de desembolsar mais de 34 mil euros por semana, valor que segundo a imprensa nborte-americano Djokovic está a pagar pelo aluguer da casa.





"Assim que tivemos a possibilidade de escolha, nem pensámos. Estou feliz por termos feito isto. No hotel tinha de usar máscara o tempo todo, não podia abrir a janela, não podia fazer nada daquilo que gosto nem estar em contacto com a natureza. Eu vi como era o hotel dos jogadores: é muito longe de qualquer zona verde e está muito perto de uma autoestrada", justificou o líder do ranking ATP.Djokovic rejeitou ainda que este seja um luxo que não esteja ao alcance de todos os jogadores: "É uma opção que todos poderíamos tomar. Senti que seria o melhor para mim", afirmou o tenista sérvio que no final de agosto anunciou a criação de uma nova associação de tenistas profissionais masculinos, independente da ATP, e apesar dos apelos de Rafael Nadal e Roger Federer à união