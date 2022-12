Djokovic com indisposição na World Tennis League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Novak Djokovic, que na véspera havia perdido com Alexander Zverev (12.º ATP), optou ontem por não entrar em court para defrontar Nick Kyrgios (22.º) na terceira jornada da World Tennis League, torneio de exibição que se realiza no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O craque sérvio, atual 5.º do ranking mundial, revelou minutos antes do encontro que não se estava a sentir bem, e foi substituído pelo búlgaro Grigor Dimitrov (28.º), que horas antes havia jogado os pares mistos, e que bateu Kyrgios, por 7-6(5) e 6-3. No final, o australiano lamentou não ter defrontado Djokovic, naquela que seria a reedição da final de Wimbledon.

"Estava muito entusiasmado por defrontar o Novak. Queria ir para o court e divertir-me com ele. Mas tem de cuidar do corpo, tem objetivos importantes nos próximos meses", sublinhou Nick Kyrgios.