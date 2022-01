Djokovic com via aberta para disputar Roland Garros... mesmo sem vacina: saiba porquê

Novak Djokovic viu este domingo aumentar as suas probabilidades em poder disputar o próximo 'Grand Slam' da temporada, o Roland Garros. O mítico torneio francês arranca no dia 22 de maio, em Paris, e poderá contar com o número 1 do ranking mundial devido a uma alteração nos requisitos que aquele país impôs às pessoas que tenham a intenção de cruzar as suas fronteiras.

De acordo com o jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', França permitirá a entrada a todos aqueles que, sem terem recebido qualquer dose da vacina contra a Covid-19, tenham superado da doença nos últimos seis meses antes da sua chegada ao país, requisito esse que Novak Djokovic preenche.

Depois da polémica no Open de Austrália, o primeiro 'Grand Slam' do ano, eis que o tenista sérvio poderá regressar novamente aos grandes palcos.