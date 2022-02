Djokovic: «Em breve vou contar tudo o que aconteceu na Austrália»

Novak Djokovic foi esta quinta-feira recebido pelo presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e na ocasião revelou que em breve vai contar tudo o que aconteceu na Austrália no mês passado, de onde acabou por ser deportado por não estar vacinado contra a covid-19."A minha gratidão relativamente ao povo sérvio fortalece de dia para dia. Depois do que passei na Austrália, sei que esta ligação permanecerá para sempre. Por favor, tenham paciência, em sete ou 10 dias vou contar com detalhe tudo o que lá se passou", explicou o número um mundial aos jornalistas.Djokovic apresentou-se na Austrália com uma isenção médica, que não convenceu as autoridades locais. Depois de uma batalha judicial o tenista sérvio acabou por ser deportado e não conseguiu defender o título no Open da Austrália. O torneio foi ganho por Rafael Nadal.