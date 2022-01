Djokovic ganha a batalha mas não a guerra: ministro do interior pode cancelar-lhe o visto e tenista é detido

Novak Djokovic ganhou em tribunal a primeira batalha, mas a verdade é que ainda não ganhou a guerra. O juiz determinou que o governo australiano liberte o tenista sérvio, que se encontra num centro de detenção em Melbourne depois de o seu visto ter sido revogado por não estar vacinado contra a covid-19, mas o governo recorreu da decisão.Além do mais, o atual número um mundial pode ver-se obrigado a abandonar o país no caso de o ministro da imigração decidir aplicar o seu poder pessoal para cancelar o visto de entrada na Austrália, segundo escreve a imprensa do país. O pai do tenista, Srdjan Djokovic, disse já depois da decisão do juiz que 'Djoko' foi novamente detido, uma informação que também está a ser veiculada pelos media australianos.O jornalista australiano Paul Karp explica as três razões para o ministro da imigração, Alex Hawke, poder cancelar o visto de Djokovic: ameaça da saúde pública (pelo facto de o jogador não estar vacinado), o titular do visto "não convencer o ministro" de que não existe motivo para o cancelar e, por último, que o cancelamento seja do interesse público.O advogado do governo, Christopher Tran, explicou que o ministro está a ponderar a decisão. Se decidir avançar, o mais certo é dar lugar a um novo processo judicial.Recorde-se que Djokovic apresentou-se na última quinta-feira em Melbourne com uma isenção médica, explicando que teve covid-19 em dezembro e que por isso não está vacinado.As autoridades fronteiriças barram a entrada do jogador e encaminharam-no para um centro de detenção para imigrantes, onde tem estado desde então.Vencedor do Open da Austrália nos últimos três anos (tem 9 títulos no Grand Slam dos Antípodas), o tenista sérvio conta participar na edição deste ano, que arranca já na próxima segunda-feira, em Melbourne.