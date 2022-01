Djokovic impedido de entrar na Austrália nos próximos três anos

Novak Djokovic perdeu o braço-de-ferro com o governo da Austrália e acabou por ser deportado, pelo que agora não poderá voltar a entrar no país nos próximos três anos.O executivo australiano - que viu a sua decisão ser ratificada pelo tribunal federal - confirmou já hoje, através da ministra dos assuntos internos, Karen Andrews, que o número um mundial não vai receber visto de entrada no país nos anos vindouros.O primeiro-ministro, Scott Morrison, suavizou um pouco as palavras da colega ao dizer que "a sanção pode ser revista nas circunstâncias corretas", ou seja, se Djokovic decidir vacinar-se contra a covid-19.'Djoko' está a caminho dos 35 anos e, se esta sanção do governo australiano for integralmente cumprida, provavelmente o sérvio já não voltará a disputar o Open da Austrália.