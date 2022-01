Djokovic quebra o silêncio: «Apesar de tudo o que aconteceu quero competir»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Novak Djokovic (@djokernole)

Novak Djokovic partilhou esta segunda-feira nas redes sociais uma mensagem congratulando-se com o facto de o juiz não ter acedido às pretensões do governo australiano, que pretendia repatriá-lo por se apresentar no país sem a vacina contra a covid-19.O jogador sérvio - que tinha uma isenção médica, onde dizia ter estado infetado com o vírus no mês passado - apelou para os tribunais, que hoje lhe deram razão."Estou muito feliz por o juiz ter revogado o cancelamento do meu visto. Apesar de tudo o que aconteceu na semana passada, quero ficar e competir no Open da Austrália. Continuo focado nisso. Viajei para cá para disputar um dos mais importantes torneios, diante destes adeptos maravilhosos. Por agora quero agradecer aos que me defenderam e encorajaram ao longo deste processo", escreveu o tenista, vencedor do Open da Austrália em 9 ocasiões e detentor de 20 troféus em torneios do Grand Slam.