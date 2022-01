Djokovic quer 'chef' pessoal e court para treinar mas autoridades australianas rejeitam pedidos

As autoridades australianas recusaram os pedidos de Novak Djokovic, que solicitou um 'chef' pessoal para cozinhar as suas refeições, bem como um court de ténis para treinar. O tenista sérvio encontra-se retido num hotel muito modesto pelos serviços de imigração, que recusaram o visto de entrada por o jogador não estar vacinado contra a covid-19.As autoridades do país, segundo escreve o 'The Australian', recusam-se a dar "um tratamento especial" ao número um mundial de 34 anos e 9 vezes vencedor do Open da Austrália.Djokovic - que se apresentou no aeroporto de Melbourne munido de uma 'isenção médica' - está a passar o terceiro dia num hotel em Melbourne onde costumam ficar os imigrantes detidos e sem autorização para entrar no país, instalações bem diferentes das que o jogador, um dos melhores tenistas de sempre, detentor de 20 títulos em torneios do Grand Slam, está habituado.O tenista, que pode ser deportado, queixa-se da qualidade da comida - têm surgido na internet fotos das refeições - além de não poder treinar para manter a forma e preparar a participação no Open de Austrália, que começa já no dia 17.Os advogados de Djokovic vão apelar na próxima segunda-feira da decisão dos serviços de imigração, justificando que 'Djoko' não está vacinado porque contraiu a covid-19 em dezembro do ano passado.