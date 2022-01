Djokovic recebe isenção médica e vai ao Open da Austrália

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Novak Djokovic (@djokernole)

Novak Djokovic partilhou esta manhã uma foto no aeroporto e anunciou que está a caminho do Open da Austrália, onde vai defender o título conquistado em 2021.O tenista sérvio, que nunca revelou se está vacinado contra a covid-19, diz que recebeu uma isenção médica do governo local para poder entrar no país, onde é exigida a vacinação completa a todos os visitantes.Detentor de 20 títulos em torneios do Grand Slam, 9 deles em Melbourne, 'Djoko' sempre teve esperança de receber uma autorização especial para competir no primeiro grande torneio do ano e poder tornar-se no tenista com mais majors.Recorde-se que Scott Morrison, o primeiro ministro do país, afirmou repetidamente que Djokovic não entraria na Austrália se não estivesse vacinado. Resta saber se o sérvio vai cumprir quarentena ou se vai já nos próximos dias apresentar-se nos courts de Melbourne para treinar.