Djokovic surpreende ao lançar teoria bizarra sobre o poder das emoções na água

Primeiro foi a recusa em vacinar-se contra a Covid-19, agora Novak Djokovic voltou a lançar a polémica com as suas teorias sobre a comida, a água e as emoções. O número 1 do ténis mundial está em Marbella, Espanha, a treinar-se, e tem participado em vários diretos no Instagram com Chervin Jafarieh, um amigo seu.





Primeiro, o tenista sérvio começou por dizer que vai recusar-se a tomar a vacina contra o novo coronavírus quando ela existir por "ser contra a vacinação". Agora, deixou afirmações que estão também a apanhar o mundo de surpresa."Conheço algumas pessoas que, através da transformação energética, do poder da oração e do poder da gratidão, conseguiram converter a comida mais tóxica, ou a água mais contaminada, na água mais curativa. Porque a água reage aos sentimentos e ao que tu transmites através das palavras", disse Djokovic, na conversa com Jafarieh.As palavras de Djokovic causaram preocupação e indignação. Mary Carrillo, conhecida comentadora de ténis, afirmou que as teorias do sérvio a deixaram "muito perturbada" e classificou-as como "perigosas".Djokovic ainda esclareceu os fãs que o que dizia "não tem nada a ver com a forma como se deve comer ou beber". Mas recordou que "alguns estudos científicos demonstraram que as moléculas na água reagem às nossas emoções".