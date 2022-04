Dominic Thiem vai jogar o Estoril Open

A organização do Millennium Estoril Open anunciou esta terça-feira que Dominic Thiem vai disputar a edição deste ano do torneio, entre 23 de abril e 1 de maio. O tenista austríaco, segundo wild card anunciado, depois de João Sousa, é o atual 51.º do ranking ATP, mas já foi número três mundial."Gostava de vos dizer que a minha recuperação do covid está a processar-se bem e que estarei de novo pronto para competir nos próximos dias", referiu o vencedor do US Open em 2020, numa mensagem enviada à organização. "Queria agradecer ao Millennium Estoril Open pelo convite para jogar este ano em Cascais. Têm-me dado excelentes referências sobre o torneio e estou desejoso de ir jogar a Portugal e regressar ao circuito. Obrigado!".João Zilhão, o diretor do torneio, não podia estar mais satisfeito."Há já algum tempo que procurávamos contar com a presença de Dominic Thiem no Millennium Estoril Open. Para além de já ter ganho um título do Grand Slam no US Open, é considerado um dos melhores da atualidade na terra batida e as suas duas finais em Roland Garros atestam-no", referiu Zilhão.